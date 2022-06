Un autre honneur pour P.K. Subban

Le défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban est le récipiendaire du trophée King-Clancy en 2021-2022.

• À lire aussi: Marie-Philip Poulin dans la famille du CH

• À lire aussi: Un premier match pour Joshua Roy avec le Rocket de Laval?

Mardi, la Ligue nationale de hockey (LNH) lui a remis l’honneur qui récompense le joueur ayant le mieux montré l’exemple par ses qualités de leader sur la glace et à l’extérieur, tout en apportant une contribution communautaire significative.

Reconnu pour son engagement philanthropique, notamment auprès de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, le numéro 76 a créé une fondation à son nom en 2014 afin d’aider les enfants du monde entier. Plus récemment, ses efforts ont permis de recueillir des dons pour les patients luttant contre le cancer en Ukraine, un pays ravagé par l’invasion russe.

C’était la troisième année consécutive où Subban est en lice pour le trophée King-Clancy, mais la première fois qu’il en est le récipiendaire. Cette fois-ci, il était en compétition contre Darnell Nurse, des Oilers d’Edmonton, et Ryan Getzlaf, qui a pris sa retraite après avoir évolué chez les Ducks d’Anaheim durant 17 ans.

«Lorsque tu t'impliques bénévolement dans ta communauté, tu ne le fais pas pour recevoir des trophées, a souligné Subban, dont les propos ont été rapportés par le lnh.com. Mais quand je regarde les joueurs qui ont été finalistes pour ce prix, c'est un groupe spécial. Je pense que lorsque tu possèdes une plateforme comme la LNH, tu dois l'utiliser de la bonne façon pour avoir un impact, et j'ai été chanceux de pouvoir le faire. Tous les finalistes de cette année et lors des années précédentes, et les joueurs qui l'ont gagné ont tous fait un superbe travail. Je suis très heureux de faire partie de ce groupe et de poursuivre mon travail.»

Rappelons que chaque équipe de la LNH avait soumis le nom d’un joueur pour ce prix; du côté du Canadien, le gardien Jake Allen était l’athlète sélectionné.