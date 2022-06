Un cadeau de 40M$ de Québec à une multinationale française

Québec s’apprête à accorder une subvention de 40 millions $ à la multinationale française Saint-Gobain — dont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est actionnaire — pour l’aider à réduire l’empreinte carbone de ses installations montérégiennes, a appris Le Journal.

L’entreprise doit annoncer aujourd’hui un investissement de 91 M$ dans l’agrandissement et la modernisation de l’usine de fabrication de panneaux de gypse de sa filiale CertainTeed Canada. Située à Sainte-Catherine, en banlieue de Montréal, cette dernière a déjà été identifiée parmi les plus polluantes de la province.

Du total, près de la moitié (44 %) de l’investissement à venir proviendra d’une subvention du gouvernement provincial, accordée dans le cadre du programme Transition énergétique Québec (TEQ). Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), Jonatan Julien, responsable de ce programme, n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

La Caisse est actionnaire

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un actionnaire de longue date de cet important manufacturier et distributeur européen de matériaux de construction, inscrit à la Bourse de Paris. Dans son plus récent rapport, la Caisse révélait détenir 416 000 actions de Saint-Gobain, pour une valeur de 37 M$.

L’entreprise française est considérée comme un géant de l’industrie de la construction. À la fin de 2021, l’entreprise comptait près de 170 000 employés et 800 unités de production, réparties dans 75 pays, dont le Canada. Les trois quarts de ses ventes de 59,44 milliards de dollars (ou 44,2 milliards d’euros) sont aujourd’hui réalisées à l’extérieur de la France.

La semaine dernière, c’est aussi Saint-Gobain qui a annoncé l’acquisition de la canadienne Kaycan, de Montréal, un important manufacturier et distributeur de matériaux de construction d’extérieur, pour la somme de 1,17 milliard de dollars (ou 928 millions $ US). C’était sa troisième grande acquisition en sol nord-américain depuis 2019.

Finis les combustibles fossiles

Selon nos informations, les travaux qu’elle annoncera, en présence de ministres du gouvernement Legault et de la direction d’Hydro-Québec, lui permettront de tourner le dos à l’utilisation de combustibles fossiles, pour devenir 100 % électrique.

À terme, prétend l’entreprise, cette décision lui permettrait de réduire ses émissions de carbone de 44 000 tonnes métriques par an, soit l’équivalent du retrait sur les routes de 9500 voitures.

En activité depuis 1973, l’usine CertainTeed de Sainte-Catherine pourrait ainsi devenir « la première usine de fabrication de panneaux muraux zéro carbone en Amérique du Nord ».

En Bourse, l’action de Saint-Gobain a reculé de 7,56 % depuis le début de 2022. Hier, à la fermeture du parquet de Paris, son titre se négociait à 54,73 euros.

Saint-Gobain en bref

Fondation: 1665

Revenus (en 2021): 44,2 milliards d’euros (59,44G$)

Effectifs: 167 000 employés, dans 75 pays

Ses principaux actionnaires:

Fonds du plan d’Épargne Groupe (8,3%)

BlackRock inc. (5,87 %)

Caisse de dépôts et consignations (3,62 %).