Un nouveau fonds d'investissement spécialisé dans l’aérospatiale

Un nouveau fonds d’investissement destiné à aider les PME du secteur de l’aérospatiale a été lancé mardi et pourra bénéficier d’un investissement de 30 millions $ de la part du gouvernement du Québec.

Le fonds Partenaires Thrust Capital dispose d’un capital initial de 77 millions $ et a pour objectif d’atteindre une capitalisation de 100 millions $.

Outre le gouvernement, le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Desjardins et des investisseurs privés comptent parmi les autres partenaires de l'initiative.

«Les investissements seront réalisés auprès de PME afin qu'elles puissent devenir des acteurs importants des chaînes d'approvisionnement mondiales en aérospatiale, notamment dans les secteurs de l'aviation commerciale et d'affaires ainsi que de la défense, le marché de l'hélicoptère de même que les industries à fort potentiel de croissance comme celles liées aux drones et au domaine spatial», a-t-on expliqué par communiqué.

«Le fonds Partenaires Thrust Capital est le premier fonds d'investissement spécialisé qui répond aux besoins de croissance et de consolidation de nos PME dans le secteur de l'aérospatiale. En l'appuyant, on veut assurer la croissance à long terme de cette industrie stratégique pour le Québec et propulser nos entreprises dans les marchés mondiaux», a déclaré le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon.