Un «raz de marée de plaintes» pour des nominations unilingues à de hauts postes

Les nominations de personnes unilingues à des postes de haute responsabilité ont provoqué un «véritable raz de marée» de plaintes, révèle le rapport annuel du Commissariat aux langues officielles, dévoilé mardi.

Au total, ce sont 5409 plaintes qui ont été reçues et jugées recevables au Commissariat aux langues officielles en 2021-2022. En comparaison, le nombre de plaintes s’élevait à 1870 pour la période de 2020-2021, à 1361 plaintes en 2019-2020, à 894 en 2017-2018 et à 415 en 2012-2013.

«Plus de 89% des plaintes recevables enregistrées cette année visent des incidents qui ont eu lieu au Québec ou dans la partie ontarienne de la capitale nationale», peut-on lire dans le rapport.

Dans son rapport, le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, estime que deux événements sont principalement à l’origine de ce volume de plaintes: la nomination par le gouvernement fédéral d’une personne qui ne maîtrise pas le français au poste de gouverneure générale (1346 plaintes recevables), et le discours prononcé en anglais par le président-directeur général d’Air Canada, Michael Rousseau (2680 plaintes recevables).

«[Ces événements] ont montré à quel point la nomination de personnes unilingues à des postes de haute responsabilité peut causer du tort à l’avancement des langues officielles au Canada», a écrit M. Théberge.

D’autres plaintes ont aussi été reçues concernant la nomination d’un président et directeur général unilingue anglophone à Parcs Canada, et l’absence d’exigences linguistiques dans l’appel de candidatures pour le poste de président et directeur général au Musée canadien de l’histoire.

Pour le commissaire, ces nominations «créent d’abord un fort sentiment d’injustice chez de nombreux francophones, car elles renforcent l’impression que des deux langues officielles du Canada, l’une est assurément plus importante que l’autre». Par ailleurs, elles suggèrent que la maîtrise du français par les personnes nommées à des postes d’autorité au sein du gouvernement ou à d’autres entités «n’est pas considérée comme une compétence essentielle».

«Les concepts de dualité linguistique et d’inclusion ne devraient jamais être abordés comme s’ils s’opposaient l’un à l’autre, même implicitement. L’exemple de la nomination récente à la Cour suprême de Mahmud Jamal, qui parle les deux langues officielles du Canada, le montre éloquemment», a affirmé M. Théberge.

Recommandations

Le commissaire aux langues officielles fait ainsi deux recommandations au gouvernement.

Il recommande d’abord qu’un comité parlementaire des langues officielles étudie les obligations linguistiques dans la dotation en personnel de la haute gestion dans la fonction publique fédérale, de même que les nominations du gouverneur en conseil «afin de déterminer si la connaissance des deux langues officielles doit être un critère d’embauche pour ce type de postes».

Il demande également à la ministre des Langues officielles de s’assurer que les institutions fédérales sont bien informées de leurs obligations à la lumière du jugement de la Cour d’appel fédérale du 28 janvier 2022 pour des manquements à la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB).

«J’espère, alors que j’amorce la seconde moitié de mon mandat, que nos dirigeantes et nos dirigeants comprendront le message que la population canadienne et moi-même leur lançons: la dualité linguistique est une valeur partagée par l’ensemble de la population canadienne, et elle mérite tout le travail nécessaire pour en faire une vraie priorité au Canada», a conclu Raymond Théberge, qui a été nommé à son poste en 2017.