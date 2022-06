SAUVÉ, Alain



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 juin 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Alain Sauvé, retraité de Parc Canada, époux de dame Jocelyne Gignac, fils de feu dame Monique Morin et de feu monsieur André Sauvé. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 15h à 17h etLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, sa sœur et ses frères: Christine (Serge Lamoureux), Wilfrid (Jocelyne Savard), Claude (Suzanne Barbeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gignac: Denis (Thérèse Jobidon), Lucie (Mario Parent), feu Benoît, Mireille (Douglas Thorne); son filleul Samuel Sauvé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins intensifs, de l'hémodialyse et de néphrologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour les bons soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Rein, 1675, Chemin Sainte-Foy, Québec, G1S 2P7, téléphone: (418) 683-1449, site Internet: rein.ca.