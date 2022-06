Antoine Jean y rêve encore, trois ans plus tard

Trois ans après avoir été repêché une première fois dans le baseball majeur, le lanceur gaucher Antoine Jean pourchasse son rêve d’atteindre un jour les grandes ligues.

• À lire aussi: Ça continue d’aller mal pour Mike Trout et les Angels

• À lire aussi: Blue Jays: Que de yeux pour Manoah

Jean n’avait que 17 ans, en juin 2019, quand les Twins du Minnesota l’ont sélectionné au 17e tour du repêchage du baseball majeur. Malgré une offre intéressante déposée par l’organisation des Twins, le Québécois avait alors pris le pari de poursuivre son développement dans la NCAA, avec la prestigieuse université de l’Alabama.

«J’adore le baseball, c’est ma vie, a indiqué le jeune homme originaire de Montréal dans le balado de TVA Sports et QUB Radio Les buts remplis. Je n’ai rien contre le fait d’aller dans les ligues mineures, rien contre ce côté un peu moins sexy des débuts d’une carrière professionnelle. Je devrai y aller un jour dans les mineures et vivre cette expérience-là. À 17 ans, j’étais aussi prêt à vivre ça, mais ma décision était prise davantage pour assurer mon développement. Physiquement, j’avais besoin de prendre du coffre.»

Écoutez l'épisode de la semaine ici:

Il est commun au baseball de voir un joueur repêché à différentes reprises. Quand un athlète comme Antoine Jean prend le chemin de la NCAA, il n’est toutefois pas admissible à l’encan avant la fin de sa troisième saison universitaire. Le Québécois en est là tandis que le prochain repêchage du baseball majeur se tiendra du 17 au 19 juillet.

«Quand j’ai décidé d’aller à l’école, mon but était de me faire repêcher dans trois ans et me diriger dans le baseball professionnel, a-t-il convenu. On va voir ce que le futur me réserve, j’ai encore beaucoup d’options. J’ai le choix de signer cette année avec un club qui me repêcherait, mais j’ai aussi l’option de retourner à l’école. Je suis encore jeune, à 20 ans, et c’est une bonne chose pour moi.»

Intéressantes statistiques

Chose certaine, Jean n’est plus l’adolescent gringalet qu’il était. À 6 pi et 1 po, il fait désormais osciller la balance à plus de 180 lb. Sa balle rapide, qui n’est pas sa marque de commerce, atteint les 90 milles à l’heure. Le gaucher se démarque cependant par son intelligence au monticule et par la précision de ses lancers.

Au cours de la récente saison avec le programme Crimson Tide de l’Université de l’Alabama, Jean a maintenu une fiche de 5-1 et une moyenne de points mérités de 3,48. Ayant débuté la campagne comme partant avant d’être utilisé comme releveur, l’artilleur gaucher a aussi obtenu un sauvetage.

«Quand ça va moins bien, c’est là que tu apprends. Dans ce temps-là, je ne prends pas ça comme une défaite, mais plutôt comme une leçon.»

PHOTO COURTOISIE / Alabama Athletics Photography

Jean démontre une étonnante sagesse pour un jeune homme de 20 ans.

Si ses trois dernières années à l’Université de l’Alabama lui ont permis de se développer physiquement, sa force mentale a été forgée par l’adversité. Le Québécois a notamment ressenti une douleur au coude gauche pendant sa récente saison, ce qui l’a contraint à l’inactivité au mois d’avril et au début du mois de mai. Pas idéal quand un joueur tente d’attirer les regards en vue du repêchage à venir.

Jean avait aussi été forcé au repos, en 2021, cette fois en raison d’un mal à une épaule.

«Dans un sens, je suis content d’avoir vécu ça, l’an dernier, parce que j’ai appris à gérer la situation, a-t-il noté. Cette année, j’ai eu mal au coude et j’ai encore eu besoin de prendre du repos. J’étais mieux outillé pour faire face à la situation parce que j’étais déjà passé par là, l’année d’avant. J’ai été en mesure de revenir avant la fin de l’année et je me sentais mieux.»

Quelques manches supplémentaires

D’ici le repêchage, à la mi-juillet, Jean jouera au Massachusetts, dans la Cape Cod League, qui regroupe notamment plusieurs espoirs américains.

«Étant donné que j’ai raté quelques semaines pendant la saison, j’ai besoin de lancer ces manches supplémentaires», a-t-il indiqué.

«C’était certainement la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre dans ma vie, mais le jour où j’ai pris ma décision, je n’ai jamais regardé en arrière par la suite, a par ailleurs résumé Jean, à propos du fait d’avoir refusé l’offre des Twins du Minnesota lors de sa sélection au 17e tour en 2019. L’objectif était d’aller travailler à Alabama et de faire en sorte que je sois repêché à nouveau trois ans plus tard.»