Briseurs de grève: le MTQ visé par une enquête

Deux enquêteurs ont été mandatés par le ministre du Travail, Jean Boulet, mercredi, afin d'enquêter sur la possible utilisation de briseurs de grève par le gouvernement du Québec, et plus précisément par le ministère des Transports (MTQ).

Au moyen d’un recours soumis au Tribunal administratif du travail (TAT) lundi, l’association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ) avait signalé l’utilisation de briseurs de grève, et des négociations «de mauvaise foi» du MTQ.

Les rencontres d’investigation commenceront mercredi et concerneront les directions générales du ministère des Transports de Montréal et de Chaudière-Appalaches, et la Régie du bâtiment du Québec.

«Nous remercions le ministre du Travail pour son intervention. Pour nous, c'est primordial de respecter les lois du travail et nous espérons que les pratiques qui ont eu cours au MTQ pourront cesser. Nous invitons la ministre Lebel à exercer un leadership semblable et de donner le mandat de régler notre conflit de travail qui perdure» a déclaré le président de l'APIGQ, Marc-André Martin.

Rappelons que des briseurs de grève sont des travailleurs remplaçants, dont l’utilisation sert à combler la production des salariés en grève.