Un complotiste déclaré coupable d’avoir menacé de mort Legault

Le complotiste Pierre Dion, qui nie la tuerie de l’Assemblée nationale, a appris à ses dépens que la liberté d’expression a ses limites, en étant déclaré coupable d’avoir menacé de mort sur internet le premier ministre François Legault.

«Contrairement à ce qu’en pense l’accusé et son avocat, ce droit à la liberté d’expression ne signifie pas que l’on peut dire n’importe quoi sur n’importe qui et encore moins de menacer des personnes de mort», a souligné le juge Sylvain Lépine, dans une décision récente.

Dion, connu pour ses prises de parole disgracieuses sur les réseaux sociaux, s’était filmé «en colère, hargneux et rempli de haine» à l’automne 2020.

«Si il faut le pendre on va le pendre. [...] Pis je vas cracher sur ta tombe, si t’en as une», avait vociféré l’homme de 52 ans, dans une vidéo de plus de 44 minutes où il insultait abondamment le premier ministre du Québec.

Le juge n’a pas retenu le témoignage de Dion, qui avait pourtant juré «la main sur le cœur» qu’il était un individu non violent et qu’il «ne voudrait faire de mal à personne».

«Son intention réelle est de menacer et d’intimider, son discours au complet est teinté de menaces», a estimé le juge Lépine au palais de justice de Saint-Jérôme.

La défense vilipendée

Le magistrat n’est également pas tendre envers l’avocat défendant l’accusé, Me Stephan Beaudin.

«Questionné sur ses antécédents judiciaires, la défense lui a fait dire qu’il n’en avait pas en matière de menaces. Le contre-interrogatoire démontre sa volonté de mentir et de cacher son passé puisqu’il a déjà été condamné pour des infractions similaires», a affirmé le juge Lépine.

Pire encore, Me Beaudin et Dion se sont adonnés à une session de «révisionnisme historique», affirmant que Denis Lortie n’avait fait aucun mort lors de ses actes et le qualifiant de «dissident politique».

Or, il est avéré que celui-ci est entré à l’Assemblée nationale du Québec armé, a tué trois personnes et en a blessé 13 autres, le 8 mai 1984.

«Une telle ignorance de l’histoire, alors que ces faits peuvent être vérifiés en 30 secondes sur internet, démontre une insouciance et une tentative de déformer la vérité», a déploré le juge Lépine.

Contacté par Le Journal, Me Beaudin nous a raccroché la ligne au nez.