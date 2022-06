Deux homards bleus en quelques semaines seulement

Pêcher un homard bleu est quand même assez rare, ça peut arriver à l’occasion. Mais en capturer deux à moins de trois semaines d’intervalle est un peut-être un signe que la chance vous sourit!

C’est en tout cas ce qu’a conclu le pêcheur madelinot Germain Cyr, de Grande-Entrée, qui n’a pas hésité en allant tout de suite s’acheter deux billets de loterie dès son arrivée à quai avec sa seconde prise inusitée, samedi dernier.

«Je ne sais pas quelle chance ça va m’apporter, mais je vais la prendre! a-t-il dit au journal local «Le Radar», en rigolant. Il y a du monde qui vont pêcher toute leur vie, 30, 40 ans, et vont jamais pogner un homard de couleur. C’est rare et ça l’est encore plus d’en attraper deux en près de deux semaines!»

PHOTO COURTOISIE: Les Pêcheries SBL

Cela dit, M. Cyr a raconté qu’en 34 ans de pêche professionnelle il a lui-même déjà capturé une variété de homards colorés, allant du bleu au jaune en passant même par le noir.

Pour sa part, le copropriétaire de Pêcheries SBL, Stéphane Filion, l’acheteur de homards pour qui pêche Germain Cyr, a indiqué que l’un des crustacés bleus se trouve désormais dans le vivier de son entrepôt à Saint-Raymond de Portneuf. «On va lui faire un bel aquarium, a expliqué M. Filion. Il va devenir notre mascotte!»

Le second spécimen sera expédié au musée Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie, qui a une collection vivante d’un millier d’organismes marins de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

