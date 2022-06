RENAUD, Claude



1951 - 2022



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 25 mai 2022 est décédé Monsieur Claude Renaud, conjoint de Madame Jeannette Pagé. Il était le fils feu Maurice Renaud et de feu Lucienne Pelletier. Il laisse dans le deuil sa conjointe Jeannette Pagé, ses enfants: Sébastien (Élizabeth Cusquisivan), Frédérick (Dominique Larivière); ses petits- enfants: Rose, Maude, Éthel-Noémie, Alina, Trystan, Jérémy, Madrick et Melie-Ann. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Ginette (feu Guy Fortin), Gilles (Angèle Bousquet), Michel (Lorraine Gignac), Raynald, Lise (Louis Mathieu), Jean, Sylvie; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances le vendredi 10 juin 2022 de 13 h à 14 h au

Mausolée Marie de l'Incarnation

du Cimetière St-Charles

1460, boul Wilfred Hamel

Québec (Québec) G1N 3Y6

une liturgie de la parole suivra à 14 h au même endroit. Remerciements très sincères au Dre Anne Savard, du Centre Médical de Charlesbourg, pour son dévouement depuis plusieurs années. Merci également à tout le personnel du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec qui lui a prodigué des soins de qualité et une attention particulière au cours de son séjour dans cet établissement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec ) G2J 1B8.