Enfant happé dans un délit de fuite: la mère de l’enfant doute de la version du conducteur

La mère de l’enfant heurté par un conducteur qui ne s’est pas arrêté mardi à Saint-Raymond a beaucoup de difficulté à croire que la personne n’a pas eu connaissance de l’impact.

« Je lui laisse le bénéfice du doute, mais c’est pratiquement impossible à mon avis. Mon enfant a crié après l’impact. Heureusement, il est en vie et c’est ce qui compte », a expliqué Stéphanie Colangelo, immédiatement après avoir rencontré les enquêteurs, mercredi.

Seul sur le chemin, le jeune cycliste se dirigeait chez un ami au moment de l’accident.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Son garçon âgé de 11 ans souffre d’un pied fracturé, en plus de blessures superficielles sur le côté gauche du corps. Il a pu quitter l’hôpital et rentrer à la maison.

Avec une excellente mémoire visuelle, l’enfant a réussi malgré son traumatisme à fournir une bonne description du véhicule avec des détails importants.

Pas de casque

La mère souhaite également lancer un message de sensibilisation. « Mon fils ne portait pas de casque et c’est très important. Personne n’est à l’abri de ce genre d’accident », ajoute Mme Colangelo, bien au fait de la sécurité à vélo puisqu’elle travaille pour l’entreprise Louis Garneau Sports.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Pour la suite, elle dit faire confiance au processus judiciaire.

De son côté, l’employeur du conducteur suspect croit qu’il n’est pas impossible que son travailleur n’ait pas eu connaissance de l’impact. L’entrepreneur, qui ne veut pas être identifié pour protéger sa compagnie, n’était pas présent lors de la collision. Il a cependant pu entendre la version de son employé.

« Il était en pleine possession de ses moyens. Il n’y a pas de marque à l’endroit de l’impact et c’est un gros camion avec beaucoup d’outillage, alors c’est bruyant lors des déplacements », dit le propriétaire.

Ce dernier reste toutefois prudent afin de laisser les enquêteurs terminer leur travail. Même si le chargement du camion peut être bruyant, il affirme aussi qu’il y avait deux personnes à bord de son camion.

« Je ne veux pas me mouiller. Je dis seulement que c’est possible et je lui laisse le bénéfice du doute », ajoute l’homme d’affaires.

Selon lui, l’employé est allé lui-même rencontrer les policiers et son dossier est exemplaire.

« Il est à mon emploi depuis six mois. J’ignore ce que je vais faire. J’ai bâti la compagnie et je veux continuer », souligne l’entrepreneur qui n’a rien à se reprocher.

Passible d’une accusation au criminel

Un conducteur responsable d’un accident qui quitte les lieux est passible d’une amende au Code de la sécurité routière de 600 $ plus les frais, mais aussi d’une accusation au Code criminel.

Le conducteur doit toutefois avoir connaissance qu’il a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport.

L’accident est survenu mardi vers 17 h à l’intersection de la rue Saint-Cyrille et de l’avenue Saint-Louis. Le jeune garçon a chuté de sa bicyclette lors de l’impact. Des témoins ont rapidement été rencontrés par les policiers.

Le camion a été retrouvé vers 21 h 30 et le conducteur a été interrogé peu de temps après par les enquêteurs. Le suspect a officiellement été arrêté par la suite. L’homme a été libéré sous promesse de comparaître et sous certaines conditions. Il reviendra au palais de justice de Québec le 5 octobre.