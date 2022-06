Fin du masque dans les transports en commun le 18 juin

Dans la foulée de l'allègement des restrictions sanitaires, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun au Québec à partir du samedi 18 juin.

«On est très content de ça, parce que la situation le permet, vu comment les cas et les hospitalisations sont dans une tendance à la baisse», s’est réjoui le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en discutant de la fin de cette mesure sanitaire avec les journalistes à l’Assemblée nationale.

Tout comme dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts, pour lesquels l'obligation a été levée le 14 mai dernier, le choix de porter le masque dans les transports en commun «demeurera à la discrétion de chaque personne», a fait savoir le cabinet du ministre de la Santé.

«Ça ne veut pas dire que le virus n’est plus là. Il faut quand même se protéger et c’est pour ça qu’on le dit, même si ce n’est plus obligatoire, on suggère aux gens qui ne se sentent pas à l’aise de continuer à le porter», a souligné le ministre Dubé.