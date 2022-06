Golf: deux autres gros noms rejoindraient le circuit LIV

Les golfeurs américains Bryson DeChambeau et Patrick Reed auraient décidé d’évoluer au sein du nouveau circuit LIV, ayant accepté plusieurs millions de dollars pour s’y retrouver.

• À lire aussi: Pas d’Omnium des États-Unis pour Tiger Woods

• À lire aussi: Les golfeurs engagés dans la ligue dissidente pourront jouer l'Omnium des États-Unis

• À lire aussi: LIV golf: la nouvelle ligue saoudienne ébranle le monde du golf

D’après le quotidien The Telegraph, les deux hommes quitteront ainsi la PGA et imiteront leur compatriote Dustin Johnson qui a fait le saut vers cette ligue financée par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite et fondée par l’ancien joueur Greg Norman. Johnson avait d’ailleurs exprimé son intention de prendre part au tournoi inaugural qui s’amorcera jeudi à Londres, tout en mettant fin à son adhésion à la PGA. Il pourrait ainsi être contraint de renoncer à certains majeurs et à la Coupe Ryder.

DeChambeau avait déclaré forfait pour le Championnat de la PGA le mois dernier, jugeant ne pas être suffisamment remis d’une opération au poignet gauche. Il occupe le 28e rang mondial, tandis que Reed se situe à la 36e place.

D’autres joueurs connus ont opté pour le circuit LIV, notamment Phil Mickelson et Sergio Garcia, tout comme Charl Schwartzel et Louis Oosthuizen.

- Écoutez l'entrevue de Mario Dumont avec Max Lalonde sur QUB radio :