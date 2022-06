Sept jeunes armés arrêtés pour harcèlement criminel à Québec

Soupirs de soulagement dans le secteur Val-Bélair, à Québec, après l’arrestation mardi de sept jeunes armés qui terrorisent depuis un an les adolescents de l’endroit notamment en se battant et en tirant au fusil à plomb.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Vers 22 h mardi, deux mineurs ont appelé le 9-1-1 en mentionnant être harcelés par un groupe d’une dizaine de suspects.

« Une des deux victimes aurait été menacée de subir des lésions graves et serait victime d’intimidation au quotidien. La direction de son école lui aurait spécifié de composer le 9-1-1 sans délai s’il se sentait menacé par les suspects », a indiqué David Poitras, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Deux policiers ont localisé les suspects à l’angle du boulevard Pie-XI Nord et de la rue de l’Etna.

Mais lorsqu’ils ont interpellé les sept jeunes, ceux-ci « n’ont offert aucune collaboration ». Ils se sont approchés des agents avec agressivité avant de les encercler.

« Dès l’arrivée des premiers renforts, les policiers ont commencé à procéder à des arrestations. Plusieurs suspects ont activement résisté à leur arrestation », explique M. Poitras.

Un des suspects a notamment refusé de montrer ses mains qui étaient dissimulées dans un sac à bandoulière. Un policier a donc dégainé son arme à impulsion électrique, qui n’a toutefois pas été utilisée.

- Écoutez Alexandre Moranville-Ouellet au micro de Mario Dumont sur QUB radio :

« Intimidation extrême »

Un total de sept jeunes âgés de 14 à 19 ans, dont six mineurs, ont été arrêtés pour harcèlement criminel et port de déguisement dans un dessein criminel. Trois couteaux et une cagoule ont notamment été saisis lors d’une fouille.

Les individus fautifs ont été libérés sous promesse de comparaître. Ils doivent aussi respecter des conditions de ne pas communiquer entre eux et de ne pas importuner les victimes.

« Cette intervention résulte d’un cas d’intimidation extrême où les victimes voient leur qualité de vie affectée par le comportement des suspects », précise le porte-parole du SPVQ.

Le Journal a pu voir deux vidéos qui circulent activement parmi les adolescents du secteur. Dans la première, tournée en mai, deux sources ont indiqué qu’il s’agissait principalement des jeunes arrêtés mardi.

On y voit plusieurs ados s’en prendre à un autre avant que quelqu’un ne semble détruire son cellulaire. La personne qui filme se fait aussi menacer.

Cette vidéo a été tournée derrière l’aréna des Deux glaces. Depuis l’an dernier, des attroupements de jeunes dans la sablière tout près et la violence qui souvent en découle sont dénoncés par des commerçants du secteur.

À 8 contre 1

« Ce sont des petits criss qui tirent sur le monde avec des fusils à plomb. Ils se sont déjà mis à cinq pour battre un gars. Ça a commencé il y a un an et c’est de pire en pire », mentionne un informateur à bout des agissements de ces ados.

Le Journal a lu le message d’un jeune qui a répondu à un intimidateur.

Le lendemain il a été entouré de huit jeunes du groupe qui lui ont donné le choix de se battre contre l’un d’entre eux ou de faire des excuses. Il a accepté de s’excuser, mais pas de se mettre à genoux et a été jeté par terre avant d’être sauvé par des amis.