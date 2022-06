L’Alliance ne peut vaincre les champions en titre

L’Alliance de Montréal n’a pas fait le poids face aux doubles champions en titre de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), mercredi soir, au Centre Expo.

En effet, l’équipe de l’entraîneur Vincent Lavandier a baissé pavillon 85 à 72 contre les Stingers d’Edmonton.

L’affrontement s’était pourtant bien amorcé pour les visiteurs, eux qui menaient 26 à 13 après le premier quart. Les favoris de la foule ont cependant trouvé leur erre d’aller et ils sont rentrés au vestiaire avec une avance de quatre points à la mi-temps.

L’Alliance n’a pas été en mesure de revenir au pointage par la suite et n’a pas eu d’autre choix que de s’avouer vaincu. C’est Isiah Osborne qui a sonné la charge pour le club montréalais avec 15 points, six rebonds et deux mentions d’aide. Sorti du banc, Kemy Osse n’a pas été en reste avec 13 points.

Chez les Stingers, Aher Uguak a amassé 17 points. Jordan Baker a aussi fait sentir sa présence avec 10 rebonds.

L’Alliance sera de nouveau en action vendredi, alors que la formation montréalaise de la LECB visitera les Nighthawks à Guelph. Dimanche dernier, elle a vaincu ses rivaux ontariens au compte de 94 à 74.