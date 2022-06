Les Thunderbirds cassent le party

Le Rocket de Laval a frappé un mur, mercredi soir, lors du troisième match de la finale de l’Association de l’Est. Le club-école du CH s’est incliné 6 à 3 devant les Thunderbirds de Springfield devant une Place Bell remplie au maximum.

Les Thunderbirds prennent donc les devants 2-1 dans cette série au meilleur de sept rencontres. Le prochain match aura lieu vendredi soir au domicile du Rocket.

C’est dommage. Tout était parfait avant la rencontre. Il y avait de la fébrilité dans l’air. L’organisation du Rocket a présenté un spectacle d’avant-match digne de la LNH. Tout était en place pour une grande performance des espoirs du Canadien.

Cependant, les Thunderbirds ont joué un vilain tour aux locaux et à leurs bruyants partisans. Le match s’est joué en deuxième période où ils se sont forgé une avance de 3-1. Ils ont profité d’une baisse d’énergie des joueurs du Rocket pour prendre les devants.

Après avoir effacé un désavantage numérique de deux hommes, le club de Jean-François Houle n’a pas été en mesure de retrouver son rythme de la première période. Avec une marque de 3 à 2 après 40 minutes, Will Bitten a cassé les jambes du Rocket en complétant son tour du chapeau avec deux buts. Le Franco-Ontarien, qui a disputé un fort match, en a ajouté un quatrième dans un filet désert.

« On a pris beaucoup trop de punitions, a mentionné Jean-François Houle. Après les avoir écoulées, on pensait que ça nous donnerait du momentum, mais on a eu l’effet contraire. Certains gars sont demeurés sur le banc trop longtemps. Par contre, il faut leur donner du mérite. Ils ont joué un match pesant dans notre zone. »

Primeau brille

Même s’il a encaissé sa troisième défaite des séries, Cayden Primeau a écrit une bonne partie de l’histoire de cette rencontre. Il a affronté un barrage de 42 lancers.

Il a été époustouflant en deuxième période où il a fait face à 22 lancers des visiteurs. Lors de cette séquence, il a été en mesure de réduire les Thunderbirds au silence lors de deux désavantages numériques de deux hommes.

Par contre, il a prouvé qu’il était humain. Il a accordé cinq buts alors que sa défensive a été débordée une bonne partie de la soirée. Par contre, sans ses gros arrêts, il n’y aurait pas eu de match.

Il a réalisé ses prouesses devant l’état-major du Canadien. Geoff Molson, Jeff Gorton, Kent Hughes et Marie-Philip Poulin ont assisté au match.

Départ explosif

Gonflé à bloc par ses bruyants partisans, le Rocket a connu un départ convaincant. Les joueurs lavallois ont distribué des mises en échec qui ont fait lever les partisans de leurs sièges.

Harvey-Pinard a fait gronder la foule en inscrivant le premier but du match. Un lancer frappé sur un jeu d’Alex Belzile et de Sami Niku. Un des seuls moments de réjouissance dans le match.

« On a perdu le contrôle de nos émotions surtout en troisième période, a souligné l’attaquant québécois. Il faudra mieux les gérer et arriver avec un différent mindset lors du prochain match. On a commis beaucoup trop de revirements. »

Grâce à leurs vétérans, les visiteurs sont demeurés calmes dans la tempête. Ils ont retrouvé leurs repères à mesure que la première période progressait.

Nathan Todd a profité d’un revirement de Corey Schueneman pour égaler la marque.

Les débuts de Roy

Après quelques jours de spéculations, Joshua Roy a effectué ses débuts professionnels avec le Rocket.

L’attaquant du Phoenix de Sherbrooke s’est promené sur quelques trios durant le match. Il a fait quelques percées intéressantes après avoir chassé la nervosité. Il a notamment eu une belle chance de marquer en deuxième période.

« Le style de jeu est différent, a indiqué Roy. Il n’y a pas d’espace sur la glace. Le jeu est plus physique et rapide. J’étais un peu stressé au départ, mais je n’y pensais plus par la suite. Plus le match progressait, plus je me sentais impliqué. »