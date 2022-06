Le serment de la reine resterait à cause des libéraux

En colère, le solidaire Sol Zanetti conspue le Parti libéral qui a décidé de bloquer son projet de loi permettant d'abolir l’obligation pour tous les députés à prêter serment d’allégeance à la reine d’Angleterre. Le PLQ plaide que QS cherche la chicane.

En 2018, Québec solidaire avait affirmé vouloir abolir «l’humiliant» serment d’allégeance à la reine. Tous les députés solidaires avaient d’ailleurs fait le geste solennel en cachette.

Après quatre années d’effort, le gouvernement de la CAQ avait finalement appelé le projet de loi préparé par le député souverainiste de Jean-Lesage. Celui-ci n’abolit pas la possibilité de prêter serment d’allégeance à la reine d’Angleterre, mais seulement l’obligation.

«C’est un projet de loi très bref qui tient à quatre articles», rappelle le député, estimant que peu d’élus feraient ce serment. «Au moins, en attendant l’indépendance, on pourrait faire quelque chose pour abolir cette obligation-là. Pour faire en sorte que ceux qui y tiennent vraiment puissent le faire, mais qu’on ne soit pas obligé.»

Trop tard

Afin d’accélérer le processus menant à l’adoption du projet de loi d’ici la fin de la session parlementaire, QS devait obtenir l’appui de tous les partis.

Or, le Parti libéral du Québec a refusé. Tous les autres, incluant la CAQ et les conservateurs, étaient d’accord. «Ça me décourage», signale le député qui aurait certes aimé que le projet soit appelé plus tôt par le gouvernement.

Le projet de loi risque de mourir au feuilleton et les futurs élus solidaires devront à nouveau se cacher pour prêter serment l’automne prochain s’ils désirent siéger à l’Assemblée nationale.

«À cause de l’attachement des libéraux à la monarchie et à la constitution canadiennes et à la reine d’un autre pays, ils veulent forcer la main à tous les futurs élus du Québec. Ceux-ci devront prêter ce serment qui va complètement à l’encontre de leurs valeurs», a-t-il déclaré.

Chicane constitutionnelle

La formation qui présentera plusieurs autochtones aux élections d’octobre prochain estime que dans ce contexte, les libéraux forceraient ainsi des personnes ayant vécu des traumatismes à prêter serment à la reine contre leur gré. Un geste «violent», estime Zanetti.«Les libéraux sont plus attachés à ce serment qu’à la liberté de conscience. Ça me fait capoter parce que la liberté de conscience, c’est censé être une valeur libérale.»

Le député libéral, Marc Tanguay, affirme que QS cherche simplement une autre chicane constitutionnelle et que le projet de loi de QS est illégal à sa face même.

«Ça, c’est un projet de loi qui est clairement contre la constitution qui va être utile uniquement pour créer des contestations judiciaires et enrichir les avocats», dit le député de LaFontaine. «C’est un projet de loi qui est uniquement utile pour Québec solidaire, parti indépendantiste, pour poser un geste de rupture.»

L’élu maintient que l’article 128 de la Constitution canadienne oblige tout membre du conseil législatif d’une province à souscrire devant la reine le serment d’allégeance avant d’entrer en fonction.