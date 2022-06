Moyens de pression des chauffeurs: le DG du RTC appelle à la collaboration

Après le maire de Québec, le directeur général du RTC, Alain Mercier, appelle à son tour au dialogue avec le syndicat des chauffeurs d’autobus qui brandit la menace de moyens de pression. Il se dit « optimiste » d’éviter un conflit.

« Présentement, on a une convention collective qui prend fin à la fin juin (...) Il faut se laisser le temps. On va commencer à se parler à la fin de l’été puis on va laisser les équipes travailler ensemble. C’est la meilleure façon de travailler pour passer à travers la prochaine ronde de renouvellements de conventions collectives. On est très optimistes. On va faire ça correctement avec notre partenaire », a déclaré M. Mercier mercredi.

Ce dernier réagissait à la sortie du syndicat des chauffeurs qui évoquait, dans nos pages mardi, un climat de travail « épouvantable » et de possibles moyens de pression et actions de visibilité dès cet été, bien avant que les parties s’assoient à la table pour négocier.

Un vote en ce sens aura lieu lors de deux assemblées prévues les 21 et 22 juin prochain. Le syndicat n’écarte pas non plus une gradation des moyens de pression qui pourrait culminer jusqu’à une grève - un « ultime recours » - l’automne prochain si les négociations ne se déroulent pas comme ils l’espèrent.

Son départ réjouit le syndicat

En entrevue, la présidente du syndicat Hélène Fortin s’était même réjouie du départ d’Alain Mercier, qui prendra sa retraite en décembre prochain. « Nos relations sont très mauvaises. La confiance envers le dg, on n’en a plus », avait-elle lâché. « Je ne veux même pas commenter ça », a répondu le principal intéressé, lorsqu’interrogé à ce sujet.

« Je veux quand même mentionner que M. Mercier est apprécié au sein de l’organisation. Pour moi, c’est important de le dire. Je reçois des commentaires positifs sur M. Mercier », a renchéri la présidente du RTC, Maude Mercier Larouche, volant à son secours.

Éviter une rupture de services

Alain Mercier a également refusé de spéculer sur les impacts potentiels de moyens de pression qui pourraient affecter, par exemple, les gens se rendant au Festival d’été de Québec en juillet.

« Nous, on travaille à chaque jour pour satisfaire les clients parce qu’il y a du monde qui ont besoin d’aller au travail, d’aller voir leurs amis, leur famille... C’est ça qui est important et je sais que tous nos employés ont (le même) objectif, c’est de satisfaire nos clients », a-t-il exprimé.

« La dernière chose qu’on souhaiterait qu’il arrive pour les citoyens de l’agglomération de Québec, ce serait une rupture de services, a ajouté Mme Mercier Larouche. L’orientation, elle est claire pour la suite des choses : c’est de trouver une voie de passage, ouvrir le dialogue et parler avec les syndicats pour trouver des solutions où les deux parties vont y trouver leur compte. »