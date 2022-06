Pourquoi la justice est-elle si lente à agir?

Ma fille a été victime d’inceste. Comme mère, ce fut difficile de me rendre à l’évidence d’une telle catastrophe dans ma famille, en plus d’avoir à admettre que je n’avais rien vu de ce qui s’était passé sous mes yeux. Depuis que le processus judiciaire est enclenché, ma fille et moi cheminons dans les dédales d’un système que j’ai du mal à comprendre. Le procès se traîne les pieds depuis plus de trois ans, et vient une nouvelle fois d’être reporté. Pour ma fille comme pour moi, c’est un calvaire de devoir vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, sans savoir si elle se rendra jusque sur le cou du coupable qui doit rire dans sa barbe. On a tellement hâte que ça finisse.

Anonyme

C’est un fait que le processus judiciaire nous semble souvent, à nous néophytes et ignorants de ses multiples tenants et aboutissants, s’étirer en longueur, pour rendre la vie plus difficile aux plaignants qui ne le méritent pas.