Primaires américaines : un revers pour les démocrates réformateurs ?

Les électeurs californiens ont profité des primaires organisées mardi pour destituer le très progressiste procureur de San Francisco et placer en tête de la course à la mairie de Los Angeles un milliardaire ex-républicain qui veut plus de policiers et moins de sans-abris.

S’agit-il pour autant du signe avant-coureur d’un revirement majeur et généralisé lors des élections de mi-mandat en novembre prochain ?

Beaucoup estiment en tout cas que le message adressé par les électeurs de deux villes parmi les plus à gauche des États-Unis est clair : ils veulent que leurs dirigeants mettent rapidement un terme à la hausse de la criminalité et réclament globalement plus de sécurité dans leur vie quotidienne.

Si même la Californie, bastion du parti démocrate de Joe Biden, est fatiguée des politiques par trop réformatrices, on pourrait en conclure que le reste du pays, globalement plus conservateur, n’en voudra pas non plus.

Pour James Hohmann, éditorialiste du Washington Post, la destitution du procureur de San Francisco, Chesa Boudin, dans les urnes mardi soir, «est un tournant». «Il ne s’agit pas seulement du rejet d’un procureur local. C’est la répudiation d’une approche laxiste, qui a échoué et rendu moins sûres tant de nos villes», écrit-il.

Le bon score réalisé dans la primaire municipale à Los Angeles par le richissime promoteur immobilier Rick Caruso est aussi vu par certains comme un refus du laisser-aller.

Transfuge républicain se présentant sous l’étiquette démocrate, dépeint par ses adversaires comme un clone californien de Donald Trump, Rick Caruso a injecté plus de 40 millions de dollars dans sa campagne, en grande partie sur ses fonds propres. Il avance avec deux grandes promesses : réduire la criminalité en recrutant 1 500 policiers supplémentaires et démanteler les camps de sans-logis qui jonchent la ville.

Mercredi, il avait recueilli 42 % des suffrages dépouillés, contre 37 % à sa rivale Karen Bass, élue du Parti démocrate.

Mme Bass, qui est noire et espère devenir la première femme maire de Los Angeles, a dépensé douze fois moins que Rick Caruso, qu’elle affrontera donc en duel en novembre.

Biden a accusé réception

Ces résultats semblent confirmer une tendance déjà amorcée fin 2021 avec l’élection à la mairie de New York d’Éric Adams. Ancien policier, il avait lui aussi mis l’accent sur la lutte contre la criminalité et la question des SDF.

Le parti démocrate et le président Joe Biden ont accusé réception mercredi. «Les électeurs ont envoyé un message clair la nuit dernière. Les deux partis doivent agir et faire quelque chose contre la criminalité et la violence par armes à feu», a lancé M. Biden à des journalistes.

Il a exhorté les États et les municipalités à utiliser «des milliards de dollars» de subventions fédérales «pour embaucher des agents et réformer les services de police».

Un net changement de ton par rapport aux appels à sabrer dans les budgets de la police — pour mieux financer des programmes sociaux — qui s’étaient multipliés après la mort de George Floyd, étouffé par un policier blanc lors de son interpellation.

Un rééquilibrage à nuancer

Au-delà de la destitution de Chesa Boudin et de la performance de Rick Caruso, rien n’indique cependant que la Californie soit soudainement devenue allergique aux politiques progressistes.

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, qui s’est récemment moqué des progressistes et a dénoncé la «gauche woke», a réalisé un score piteux aux primaires qui risque de lui coûter sa réélection.

Le procureur général de Californie, le très démocrate Rob Bonta, est de son côté très bien parti pour un nouveau mandat alors qu’il a mis en avant sa volonté de réformer la justice pénale, tout comme Chesa Boudin.

La défaite du procureur de San Francisco n’est d’ailleurs pas synonyme de défaite pour les réformateurs dans leur ensemble. Sa personnalité très contestée a autant joué contre lui que sa politique : fils de militants d’extrême gauche condamnés pour avoir tué deux policiers lors d’un braquage en 1981, il fut un temps traducteur du président populiste vénézuélien Hugo Chavez avant de devenir avocat.

Pour le consultant démocrate John Whitehurst, il s’agit plutôt d’un rééquilibrage et il faut nuancer l’interprétation de ces primaires.

Les électeurs «disent : nous ne voulons pas couper le budget de la police, mais nous voulons des policiers qui ne battent pas les gens et qui ne violent pas les droits fondamentaux», a-t-il dit au San Francisco Chronicle.