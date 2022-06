Radiotélévision: un débat litigieux concernant le mot en F

Le 8 juin, le CCNR a publié une décision concernant la diffusion de chansons de langue anglaise comprenant le mot fuck par des stations de radio de langue française.

Étant donné que ces stations diffusent essentiellement une programmation francophone, le CCNR est d’avis que seules les chansons diffusées au cours de la journée qui reprennent fréquemment le mot en F, ou qui utilisent ce mot pour insulter une personne, enfreignent le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs.

Le CCNR a établi dans des décisions antérieures que la diffusion du mot fuck et de ses variantes devait se limiter aux émissions tardives de la soirée au Canada anglais.

Le CCNR a cependant reconnu que ces mots n’avaient pas la même brutalité lorsqu’ils étaient utilisés par des francophones et il a créé une norme différente pour la présence de ce mot anglais dans des émissions francophones.

Le CCNR a reçu une plainte d’une auditrice anglophone d’une station francophone qui voulait connaître la position du CCNR sur la diffusion de chansons anglophones par des stations francophones.

La plaignante a donné des exemples de chansons diffusées à CHXX-FM (100,9 Vibe). Dans sa réponse, la station a argué que la diffusion des versions intégrales de ces chansons était conforme à la politique du CCNR et qu’elle tenait à préserver l’intégrité des œuvres des artistes.

Le comité décideur francophone a étudié la plainte à la lumière de l’article 9 du Code de déontologie de l’ACR qui interdit de diffuser un langage indûment grossier et injurieux.

La présence du mot anglais en F n’enfreint le code que si celui-ci est diffusé au cours de la journée ou en début de soirée et qu’il revient fréquemment ou sert à insulter une personne.

Le comité a conclu que l’une des trois chansons étudiées violait le code parce qu’elle contenait de nombreuses fois les expressions fuck you et fuck off et qu’elle visait directement des personnes de l’entourage de l’ex-amoureux d’une chanteuse.

Le comité a convenu que les radiodiffuseurs devraient envisager d’utiliser les versions révisées de ces chansons, même si la présence occasionnelle du mot en F est acceptable.