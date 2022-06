Rita Sheena: sur les traces de Leonard Cohen

Rita Sheena a présenté son spectacle musical Everybody Knows chez elle, à Vancouver, plusieurs fois. Mais à Montréal, « tout sera différent », songe-t-elle. Car elle s’y produit dès ce soir dans le quartier où a grandi sa source d’inspiration : Leonard Cohen.

• À lire aussi: Une nouvelle compilation de Leonard Cohen

« Il y aura peut-être des gens qui l’ont côtoyé, ou qui le connaissaient de son vivant, dans la salle. Ce serait extraordinaire, non ? », laisse tomber Rita Sheena au bout du fil.

Pharmacienne clinicienne de profession, Rita Sheena a tout abandonné au début de la pandémie pour enfin suivre ses aspirations artistiques. Passionnée de musique et de danse depuis son plus jeune âge, la Canadienne allait dorénavant vivre son rêve, quel qu’en soit le prix.

« J’adorais mon travail. Mais un déclic très fort s’est fait en moi. J’ai réalisé que la seule chose qui compte dans la vie, c’est d’être heureux. Et pour l’être, j’avais besoin de me mettre en danger, de me lancer un défi. Quitte à mourir un jour, moi je préfère mourir sur scène », avance-t-elle.

Les voix de First Aid Kit

Son projet Everybody Knows a ainsi pris forme, lentement mais sûrement. C’est finalement dans sa version complète – une performance de 40 minutes – qu’il débarque demain dans le cadre du festival Fringe.

Au fil de neuf chansons, l’artiste s’y dévoile et se raconte, en danse, en paroles et en musique, brouillant la barrière entre la scène et le public. Mais ne vous attendez pas à entendre la voix de Leonard Cohen ; Rita Sheena a opté pour l’énergie féminine du duo suédois First Aid Kit.

« Je les ai découvertes à Coachella il y a quelques années et elles m’ont vraiment impressionnée. Quand j’ai entendu leur album Who by Fire, en hommage à Leonard Cohen, j’ai réalisé qu’elles étaient les seules capables de rendre justice à son génie », explique-t-elle.

Un devoir de mémoire

Avec une poignée de représentations prévues au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, à Montréal, Rita Sheena espère accomplir un pan de la mission qu’elle s’est donnée : perpétuer la mémoire de Leonard Cohen en faisant connaître son art à tous les publics.

« Certains jeunes ne le connaissent pas, ou très peu. Leonard Cohen mérite d’être célébré à tout jamais, de faire l’objet d’un grand spectacle musical sur Broadway, même. Il faut faire résonner sa musique à tout prix pour les générations à venir », plaide-t-elle.

♦ Le spectacle Everybody Knows est présenté du 9 au 18 juin dans le cadre du festival Fringe.