Saint-Augustin-de-Desmaures: le plan d’urbanisme inquiète des agriculteurs

Les membres de l’Union des producteurs agricoles de Québec-Jacques-Cartier s’alertent de la révision du plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui prévoit retirer 115 hectares de la zone agricole et appelle les citoyens à réagir.

Saint-Augustin a présenté son plan lors de consultations publiques l’automne dernier.

« L’agrandissement envisagé de plus de 115 hectares du périmètre urbain est démesuré. J’ai également constaté après plusieurs échanges avec des citoyens qu’ils ne souhaitaient pas nécessairement voir le développement résidentiel s’accroître au sein de leur municipalité », a expliqué par communiqué Gabriel Lalancette, président de l’UPA de Québec, Jacques-Cartier.

À cet effet, l’UPA de Québec-Jacques-Cartier a salué la mise en place par Québec de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire qui devrait notamment contrer l’étalement urbain et la perte de territoires agricoles.

À contresens

Le regroupement de producteurs estime cependant que Saint-Augustin prend une direction opposée et que la protection du territoire et des activités agricoles n’y sont pas des priorités.

« la Ville n’a aucune volonté de protéger son territoire agricole. Elle va même à l’encontre des tendances fortes visant à protéger les terres agricoles afin de promouvoir l'autonomie alimentaire. L’intérêt principal de la Ville est de percevoir davantage de taxes foncières », a avancé M. Lalancette.

Selon le communiqué de l’UPA, les données du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) montrent qu’une grande partie des terres visées par le développement résidentiel sont présentement exploitées en culture de céréales et de foin et ont un très bon potentiel agricole.

Appel à réagir

Une deuxième consultation publique devrait éventuellement être tenue.

«L’UPA de Québec-Jacques-Cartier invite les producteurs et la population à participer en grand nombre à ces prochaines consultations publiques pour faire valoir aux élus l’importance de la protection du territoire agricole de Saint-Augustin-de-Desmaures, une ressource précieuse et non renouvelable», écrit-elle.

L’UPA de Québec-Jacques-Cartier compte 163 fermes sur son territoire, dont 54 à Saint-Augustin.