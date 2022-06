Jugé «inhabile», le maire de Sorel est destitué de ses fonctions

Pour la toute première fois, un maire a été déclaré « inhabile » à exercer ses fonctions par la cour supérieure, mercredi, pour avoir porté atteinte à la dignité de son travail en espionnant un greffier de l’hôtel de ville.

Le maire de Sorel, Serge Péloquin, ne pourra pas faire de politique pendant un an pour avoir surveillé un greffier à l’aide d’un dispositif d’enregistrement, a tranché la cour supérieure mercredi matin.

« Je vais respecter la décision du juge et je quitterai mon poste au cours des prochaines semaines. J’espère qu’un jour on pourra se concentrer à faire la lumière complète sur les circonstances qui m’ont poussé à agir. Moi je quitte, mais le problème est toujours là je crois », a-t-il confié au Journal, en qualifiant ses actes de « faute de bonne foi ».

Devant une dizaine de curieux réunis au palais de justice de Sorel-Tracy, les avocats de la Commission municipale du Québec ont réitéré mercredi la demande d’inhabileté contre Serge Péloquin, pour ses gestes portant « sérieusement atteinte à l’honneur et à la dignité de sa fonction ».

Il s’agissait d’un « recours extraordinaire » et une action « jugée d’urgence », selon les avocats, Me Nicolas Dallaire et Me Sarah Hébert, qui réclamaient ainsi la destitution du maire.

Appareil d’enregistrement

La Commission reprochait à Serge Péloquin d’avoir placé un appareil d’enregistrement sur un meuble surélevé dans le bureau de René Chevalier, un greffier de plus de 20 ans d’expérience à l’hôtel de ville de Sorel-Tracy, pour écouter ses conversations.

Le juge Steve J. Reimnitz a entériné la demande en fin d’avant-midi, déclarant ainsi le maire « inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité pour un an à compter du présent jugement ».

Ce serait la première fois qu’un maire est déclaré inhabile pour atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction, a précisé au Journal la Commission municipale du Québec, qui n’a pas souhaité commenter davantage.

Reconnu les faits

Dans un acte d’acquiescement déposé au dossier, le maire a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a dit accepter les conséquences de ses actes, qui se voulaient de « bonne foi » et « dans le seul but de protéger les intérêts de la municipalité ».

« [Il] a toujours affirmé sa croyance sincère à l’effet que son pouvoir de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité [...] l’autorisait à prendre des mesures nécessaires pour faire enquête », peut-on lire dans le document.

Il reconnaît cependant que l’article de loi lui permettant d’enquêter n’avait « pas cette portée » et « qu’il a agi de façon imprudente ».

C'est le conseiller du district de Saint-Laurent à Sorel-Tracy, M. Martin Lajeunesse, qui agira à titre de maire suppléant pour l'instant.

« C'est une bonne décision », a commenté la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, se félicitant d’avoir réussi à faire adopter, l’automne dernier, une loi qui soumet les élus municipaux à des règles plus sévères en matière d’éthique et qui donne davantage de mordant à la Commission municipale du Québec.

