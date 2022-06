Série NASCAR Pinty’s: tous contre Lessard à Vallée-Jonction!

La Série NASCAR Pinty’s effectuera la première de ses trois escales au Québec samedi à l’Autodrome Chaudière, après y avoir fait l’impasse pendant deux ans.

Et pour souligner ce retour, ils seront 23 pilotes, du jamais-vu au complexe de Vallée-Jonction. Du nombre, plus de la moitié sont des représentants de la Belle Province.

En tête de liste, Raphaël Lessard est considéré comme l’un des grands favoris de cette troisième étape de la saison 2022, lui qui avait remporté la course en 2019, au grand plaisir d’un public conquis d’avance.

D’ailleurs, tout a commencé à l’Autodrome Chaudière pour le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, alors qu’il avait signé son premier succès à son troisième départ dans la classe « sport compact amateur », le jour de son 12e anniversaire de naissance.

« C’est une piste que je connais bien, a reconnu Lessard, en entrevue au Journal. J’ai des petits trucs que les autres pilotes n’ont pas. Alors je vais les exploiter, sans évidemment les dévoiler. »

Lessard est limité cette année à des participations sur les pistes ovales (comme à Vallée-Jonction), là où il est pratiquement invincible. Quatre de ses six départs à vie en Série Pinty’s ont été réalisés sur des tracés ovales, et sa fiche montre trois gains et une deuxième place.

La même stratégie

Au circuit de Sunset, en Ontario le mois dernier, Lessard s’est battu pour la victoire jusqu’au dernier tour, mais une touchette avec le meneur Marc-Antoine Camirand a ouvert la porte à Treyten Lapcevich. Il a dû se contenter du second rang.

Le pilote de 20 ans n’entend pas changer sa stratégie pour l’épreuve de samedi. La plupart des engagés réguliers sont impliqués dans le championnat et tiennent à récolter des points précieux. Lessard n’est pas dans la même situation.

« On vise la victoire, et rien de moins, dit-il. Je suis toutefois conscient que ça ne sera pas facile, surtout avec autant de bons pilotes et 23 voitures en piste. Mais le but, c’est de gagner. »

Domination québécoise

Des adversaires expérimentés et très coriaces ne faciliteront pas la tâche du héros local. Camirand est justement l’un de ceux-là.

« Nous avons prouvé lors des deux premières courses de l’année qu’on pouvait rouler devant, a relaté le pilote de Saint-Léonard-d’Aston. On espère que, cette fois, la chance sera de notre côté. »

Louis-Philippe Dumoulin a lui aussi des ambitions fortes, après avoir été l’un des grands animateurs de la dernière course présentée à Vallée-Jonction en 2019. Un accrochage avec l’Ontarien Jason Hathaway avait ruiné un parcours qui l’avait vu néanmoins mener le peloton pendant 115 des 286 tours.

« Je n’ai jamais gagné à Chaudière, a souligné le triple champion de la série, mais on a toujours été dans le coup. »

En 2019, les Québécois avaient raflé les cinq premières places à l’arrivée. Kevin Lacroix et Alex Labbé avaient accompagné Lessard sur le podium. Andrew Ranger et Alex Tagliani ont suivi dans l’ordre. À part Labbé, qui ne sera pas présent, les autres pilotes font également partie des vainqueurs potentiels.

On peut également miser sur les Jean-Philippe Bergeron, Donald Theetge et l’Ontarien Treyten Lapcevich, gagnant de la première course de la saison à Sunset.

Série NASCAR Pinty’s

3e épreuve de la saison | samedi 11 juin | Autodrome Chaudière (Vallée-Jonction)

LES 12 PILOTES QUÉBÉCOIS INSCRITS

Jean-Philippe Bergeron (Saint-Donat-de-Montcalm)

(Saint-Donat-de-Montcalm) Raphaël Lessard (Saint-Joseph-de-Beauce)

(Saint-Joseph-de-Beauce) Mathieu Kingsbury (Blainville)

(Blainville) Alex Tagliani (Laval)

(Laval) Andrew Ranger (Roxton Pond)

(Roxton Pond) Louis-Philippe Dumoulin (Trois-Rivières)

(Trois-Rivières) Kevin Lacroix (Saint-Eustache)

(Saint-Eustache) Donald Theetge (Boischatel)

(Boischatel) Marc-Antoine Camirand (Saint-Léonard-d’Aston)

(Saint-Léonard-d’Aston) Wallace Stacey (Kahnawake)

(Kahnawake) Dexter Stacey (Kahnawake)

(Kahnawake) Simon Dion-Viens (Kamouraska)

CLASSEMENT CUMULATIF APRÈS DEUX ÉTAPES (10 PREMIERS)

Pilotes Points 1. Kevin Lacroix 87 2. Treyten Lapcevich 85 3. Alexandre Tagliani 79 Gary Klutt 79 5. Brandon Watson 78 6. Marc-Antoine Camirand 73 Louis-Philippe Dumoulin 73 8. Jean-Philippe Bergeron 71 9. Dexter Stacey 67 10. D. J. Kennington 66

PRÉCÉDENTS VAINQUEURS À L’AUTODROME CHAUDIÈRE

2014 : Jason Hathaway

Jason Hathaway 2015 : Jason Hathaway

Jason Hathaway 2016 : Alex Labbé

Alex Labbé 2017 : Cayden Lapcevich

Cayden Lapcevich 2018 : Andrew Ranger

Andrew Ranger 2019 : Raphaël Lessard

Raphaël Lessard 2020 : Course annulée

Course annulée 2021 : Course annulée

DEMAIN

Départ de la course à 17 h 30

250 tours au total

Arrêt à la mi-course pour le ravitaillement en carburant et le changement de pneus.

Recherche : Louis Butcher

Source : nascar.com