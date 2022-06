Patrick Roy: touché que son cri du cœur ait été entendu

Patrick Roy a été touché de voir que son cri du cœur aux partisans avait été entendu avant le début de la série contre les Cataractes et que quelque 14 500 spectateurs étaient présents dans les gradins du Centre Vidéotron pour ce qui s’est finalement avéré être l’ultime match de la saison, mercredi dernier.

Il reste toutefois du travail à faire pour ramener les fans à l’aréna pour de bon, croit le président de l’équipe, Jacques Tanguay.

« Je pense que les gens ont beaucoup de respect pour moi, comme j’en ai beaucoup pour eux, a pointé le directeur général et entraîneur-

chef des Remparts. Je ne me souviens pas d’avoir fait une demande pareille aux partisans par le passé. »

Roy a mentionné durant la conférence de presse qu’une des philosophies des Remparts était de donner le goût aux partisans de venir les voir jouer et d’offrir un spectacle qu’ils pourraient savourer.

Pour les joueurs

Mais malgré l’excellente prestation des Diables rouges durant le calendrier régulier, qu’ils ont conclu au premier rang du classement général, il y a eu en moyenne 8141 spectateurs au Centre Vidéotron pour les quatre rencontres éliminatoires du club avant la sortie de Roy à ce sujet.

« Je pense que nos joueurs méritaient que je sorte publiquement et que je demande poliment aux gens de venir les encourager, a ajouté Roy. Les Remparts, ç’a été un fait marquant dans ma vie et je pense qu’encore aujourd’hui, ce l’est dans la vie de jeunes hockeyeurs.

« La réaction du public m’a fait chaud au cœur et je suis fier qu’on soit une ville de hockey », a-t-il aussi mentionné.

La pandémie a nui

Pour expliquer les assistances en baisse, M. Tanguay a pour sa part rappelé que les deux dernières années ont été difficiles pour les amateurs de hockey, en raison de la pandémie.

« On a joué devant des estrades vides, puis devant 500 spectateurs, a pointé le président. On les a privés d’une continuité. Pendant ce temps, les gens ont trouvé d’autres passe-temps. Repartir la roue après deux ans, ça demeurait un défi. »

Offrir un spectacle

Et pour repartir cette roue, « il faut offrir aux partisans un spectacle et surtout pas le gâcher dans les dernières minutes », a-t-il poursuivi, lançant du même coup une pointe au travail des arbitres dans le dernier match contre les Cataractes.

M. Tanguay dit aussi qu’il souhaite recevoir les partisans « de façon professionnelle ».

« On va devoir améliorer la façon dont on rentre dans l’amphithéâtre, a-t-il relevé. Moi, voir des gens qui arrivent quand il reste six minutes à jouer en première période, je n’endure pas ça.

« Et la pandémie a amené des problèmes de personnel partout, mais il faut que ça arrête d’être une excuse, a-t-il ajouté. Je n’étais pas content de voir des concessions alimentaires fermées quand il y a 14 000 personnes dans l’amphithéâtre, et la direction du Centre Vidéotron non plus. »