Ubisoft RADAR: un fonds d’investissement réservé aux jeux québécois

Ubisoft a lancé mercredi son premier fonds d’investissement d’une valeur de 10 millions $, destiné à «détecter, financer et propulser les jeux créés par des studios indépendants du Québec».

Le fonds, nommé Ubisoft RADAR, apportera une aide financière à des projets de jeux indépendants, alors qu’ils amorceront leurs phases de développement les plus importantes, a précisé l’entreprise dans un communiqué.

Ces moments charnières incluent la phase de concept et le démarrage de la production, la phase finale du développement, et la phase de la commercialisation du jeu, dans le but d’«optimiser la visibilité et la notoriété du produit».

Les revenus produits seront réinvestis jusqu’en 2030, pour promouvoir la créativité des entreprises indépendantes.

«Avec ce fonds d'investissement, nous réaffirmons l'importance de continuer à faire grandir ce formidable écosystème tech et créatif local tout en soutenant les créateurs indépendants. Ce sont des leviers essentiels pour façonner l'avenir d'Ubisoft et plus largement le futur de notre industrie», a indiqué le président-directeur général et cofondateur d'Ubisoft, Yves Guillemot.

Les entreprises sélectionnées pourront bénéficier d’un «accompagnement personnalisé par des experts internes et partenaires externes», a-t-on assuré.