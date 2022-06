Un «pas de géant» pour assurer l’avenir du chantier Davie pendant 25 ans

Le chantier Davie vient de franchir un « pas de géant » pour la construction éventuelle de sept brise-glaces. L’entente avec Ottawa, qui pourrait être signée cet automne, assurera l’avenir du chantier et ses emplois pour un quart de siècle.

C’était jour de fête, mercredi, sur la Rive-Sud de Québec.

Le gouvernement du Canada a annoncé le début des négociations avec le chantier maritime lévisien pour conclure une entente-cadre afin de confirmer son intégration officielle à la Stratégie nationale de construction navale.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Davie deviendra le « troisième partenaire » d’Ottawa pour décrocher de juteux contrats, plusieurs années après Irving et Seaspan.

Les milieux économiques, syndicaux et politiques de la région ont fait des pieds et des mains, dans la dernière décennie, pour réclamer ce qui semble enfin en voie de se concrétiser « d’ici la fin de l’année 2022 », peut-on lire dans un communiqué du fédéral.

Photo courtoisie

Même si ce n’est pas encore officiel, l’intention d’Ottawa ne laisse planer aucun doute aux yeux du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui célébrait déjà.

« C’est quand même énorme ! Aujourd’hui, c’est un pas de géant qui a été franchi. Il y a eu beaucoup de représentations qui ont été faites », a-t-il réagi, saluant le travail « extraordinaire » du ministre fédéral Jean-Yves Duclos qui a permis, selon lui, ce dénouement.

« Il ne faut jamais oublier que 50 % de la capacité de production navale est à Lévis. Je pense que le gouvernement fédéral a compris que Davie était un joueur incontournable », s’est-il réjoui.

Au moins sept brise-glaces

« Si le processus de négociation en cours permet de conclure une entente-cadre, Chantier Davie sera appelé à construire l’un des deux brise‐glaces polaires et six brise-glaces de programme pour la Garde côtière canadienne », confirme Services publics et Approvisionnement Canada par voie de communiqué.

Cela s’ajoute au possible contrat pour deux traversiers fédéraux.

Au moins 10 milliards $

« Si ça se concrétise, on parle de contrats qui, minimalement, représentent 10 milliards de dollars. C’est énorme comme retombées économiques », expose le vice-président aux affaires publiques du chantier Davie, Denis Boucher, qui parle d’une étape « cruciale » franchie mercredi.

« Pour les 25 prochaines années, les gens chez Davie peuvent envisager des carrières. On peut parler, de façon conservatrice, d’environ 2500 emplois », a illustré M. Boucher, rappelant à quel point tout le Québec en bénéficiera.

Davie compte plus de 900 fournisseurs dans 13 régions. En ce moment, environ 800 salariés sont à pied d’œuvre au chantier pour divers contrats.