Une héroïne musulmane dans la cour de Marvel

Kamala Khan fait enfin le saut des pages de la bande dessinée à l’écran. La première superhéroïne musulmane de Marvel débarque sur Disney+ pour une nouvelle série d’aventures.

« Sa culture et sa religion ne la définissent pas ; ce ne sont que différents aspects de sa vie, comme de la mienne », précise l’actrice canadienne Iman Vellani, qui prête ses traits au désormais célèbre personnage.

« Je me lève, je vais à l’école, je prie, je mange... ce sont toutes des actions quotidiennes de routine. Kamala Khan est une adolescente qui adore les superhéros, et il s’adonne qu’elle est musulmane d’origine pakistanaise », poursuit-elle, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Les fans du merveilleux monde de Marvel – qui étend ses tentacules dans les bandes dessinées autant qu’au petit et grand écran – sont déjà bien familiers avec le personnage de Kamal Khan. L’héroïne a fait ses débuts en 2013 dans les pages d’une des aventures de Captain Marvel.

« Inévitable »

Il aura fallu attendre près de 10 ans pour que le producteur Kevin Feige porte son histoire à l’écran. Si ce nom vous est familier, c’est qu’il est derrière les aventures cinématographiques de certains des plus grands superhéros, des X-Men à Black Panther, en passant par Thor, Iron Man, Spider-Man, Blade et autres Daredevil.

« J’ai toujours su que Kamala Khan aurait son tour. Dès la publication de ses premières bandes dessinées, on nous demandait continuellement quand on allait la porter à l’écran. C’était inévitable, et ce, de la plus belle des manières possibles », avance-t-il.

Miss Marvel se déclinera en six épisodes, ajoutés hebdomadairement au catalogue de Disney+. Ceux-ci serviront de préambule au film The Marvels, attendu sur nos écrans à l’été 2023.

Le premier épisode de Miss Marvel est disponible sur Disney+ depuis mercredi.