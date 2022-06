Voici un disque SSD compact, portatif et robuste pour stocker toutes vos données

Quand il s’agit de stocker vos données personnelles, vos milliers de photos ou vos dossiers de travail, inutile de lésiner sur la qualité ou le prix, il faut du solide, un format compact et des vitesses de transfert très élevées.

Dans le passé, j’ai déjà perdu le contenu d’une clé USB pourtant fabriquée par une grande marque. La clé surchauffait et il n’a pas fallu de temps pour que celle-ci devienne inutilisable.

Règle générale, les clés USB ne servent qu’à déplacer des fichiers d’un appareil à l’autre, et non à servir de stockage longue durée.

Samsung

J’ai obtenu en essai de Samsung ce disque SSD externe T7 Shield gros comme une petite pile de cartes de crédit. Dans ce solide boîtier en aluminium protégé par une coque en caoutchouc, les caractéristiques sont à la hauteur des exigences modernes :

Capacités : au choix 1 ou 2 téraoctets

Débits : 1050 Mo/s en lecture, 1000 Mo/s en écriture

Port : USB-C 3.2 Gen.2 10 Gb/s

Poids : 98 g

Résistance aux chocs : jusqu’à 3 m

Indice de résistance à l’eau : IP65

Température de fonctionnement : 0 à 60 °C

Samsung

Il a été conçu spécialement pour les créateurs de contenu professionnels et ceux qui ont besoin d'un stockage local rapide, quel que soit l'environnement.

Et les listes des certifications et d’endurance sous l’humidité, les chocs ou les vibrations sont assez longues pour rassurer les plus exigeants.

Le disque SSD T7 Shield, comme les autres produits de la série T, utilise les protocoles NVMe pour tirer parti de l'interface USB 3.2 Gen2 et permettre une bande passante allant jusqu'à 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture.

Pour l’utiliser, il suffit de le brancher avec le câble USB-C fourni à votre ordinateur ou tablette.

Logiciel propriétaire Samsung Portable SSD

Si ce disque SSD est solide et performant, il en va autrement du logiciel préinstallé par le fabricant qui sert à chiffrer et à protéger l’accès au contenu. Sur mon ordinateur MacBook Pro M1, je n’ai pu le faire fonctionner une seule fois. Le disque monte sans problème, mais le logiciel Samsung Portable SSD ne le détecte pas.

En soi, ce n’est pas véritablement un problème vu les besoins de chaque utilisateur.

Formatez le disque SSD avec le système de fichiers qui vous plaît, chiffrez-le si nécessaire avec votre protocole préféré, et le voilà prêt à l’emploi. Si, plus tard, vous désirez utiliser le logiciel de Samsung, vous le trouverez à cette adresse.

Autre détail agaçant de ce logiciel maison Samsung Portable SSD, son programme d’installation n’offre pas de fonction pour le désinstaller, du moins sur Mac. Pour désinstaller, il faut chercher et supprimer dans son système l’application et le dossier correspond dans Applications Support.

Au final, il vous restera à choisir la taille, 1 ou 2 To, et la couleur, noir, bleu ou beige.

Prix : environ 200 $ pour la version 1 To et environ 300$ en 2 To sur les boutiques en ligne et en magasin.

Seul regret ou souhait, une version 20 ou 40 Gb/s qui profite des pleines capacités du protocole Thunderbolt 3 déjà permis par les ports USB-C de plusieurs ordinateurs de bureau ou portatifs.