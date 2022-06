Warhol, Pollock et des découvertes

Bien sûr que les grands noms y sont, Andy Warhol, Jackson Pollock, Edward Hopper et Willem de Kooning, entre autres, mais au Musée national des beaux-arts du Québec, on insiste : l’exposition America. Entre rêves et réalités, qui ouvre ses portes aujourd’hui, c’est aussi l’occasion de découvrir des artistes américains du dernier siècle dont l’importance nous a échappé, de ce côté-ci de la frontière.

Photo Stevens LeBlanc

Un exemple parmi des dizaines : Thomas Hart Benton, qui a formidablement magnifié la vie ordinaire des Américains au XXe siècle et dont le tableau qui sera accroché aux murs du MNBAQ, du 9 juin au 5 septembre, côtoie de plein droit une œuvre de Hopper, nettement plus renommée dans nos terres.

Au total, 96 toiles, sculptures, installations et vidéos de 82 artistes américains, en provenance de la prestigieuse collection du Hirshhorn Museum and Sculpture de Washington, forment cette fascinante incursion dans l’art américain de 1914 à aujourd’hui.

Photo Stevens LeBlanc

Super puissance de l’art

Au MNBAQ, l’idée de départ était d’offrir un « panorama » de l’art américain, explique André Gilbert, qui a eu la chance et le luxe de choisir parmi les 12 000 œuvres de la collection du Hirshhorn.

« C’est une production très importante à l’échelle de l’histoire de l’art. Au XXe siècle, les États-Unis gagnent la Deuxième Guerre mondiale et deviennent une super puissance, mais dans le monde de l’art aussi. Après 1945, New York devient la capitale artistique du monde entier », rappelle-t-il.

« Nous voulons que les Québécois découvrent toute la diversité de notre art », ajoute la commissaire invitée, Katherine Markoski, attachée au musée de Washington.

Photo Stevens LeBlanc

Grands formats

La particularité d’America... est de jumeler l’art à l’histoire. Dans le parcours en sept sections offert aux visiteurs, on peut retracer les grands enjeux sociopolitiques, du racisme à la crise économique et au féminisme, qui ont secoué les États-Unis depuis cent ans.

Le format des tableaux, en majorité très grands, frappe. Même en art, les Américains aiment en mettre plein la vue.

« À ce chapitre, ils sont des pionniers. Les artistes voulaient un plus grand espace pour travailler et s’investir. Pollock mettait sa toile au sol et dansait autour. C’est difficile de faire ça avec un petit format », indique André Gilbert.

« L’autre raison, poursuit-il, c’est pour avoir un impact sur le spectateur. Quand vous êtes devant un grand format, vous êtes immergé. »