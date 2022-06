BÉLAND, Jacqueline



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mai 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée Jacqueline Béland. Elle était l'épouse de feu Édouard Roy et la fille de feu Gabriel Béland et de feu Juliana Côte. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.Elle laisse dans le deuil son fils Richard Paquet, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son autre fils Michel Paquet (Isabelle Blondeau); sa petite-fille Virginie Labbé-Paquet (Dave Hamel-Côté); ses arrière-petits-enfants: Jade, Sara et Gabriel; ses sœurs: Suzanne et Lyse; ainsi que ses neveux, nièces, plusieurs autres parents, voisin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, en particulier ceux du 13e étage et du 4e étage (soins intensifs), pour les soins prodigués avec compassion et grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.