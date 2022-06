MARIAGE, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mars 2022, est décédé à l'âge de 85 ans, monsieur Claude Mariage, époux de madame Claire-Andrée Dumont. Il était le fils de feu Georges Mariage et de feu Bernadette Bédard. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Pierre (Denise Méthot) et leurs enfants, sa fille Ghislaine (Alain Vézina) et leurs enfants Anne-Catherine et Gabrielle (Frédérick Allen). Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 15.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, téléphone : 418 692-0220, site web : www.arthrite.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.