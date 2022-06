LACHANCE, Marie-Berthe



À l'hôpital Enfant-Jésus de Québec, le 19 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Marie-Berthe Lachance, fille de feu Marie-Jeanne Poulin et de feu Arthur Lachance. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Chantal Robitaille) et Annie (Sylvain Careau); le père de ses enfants feu Michel Chiasson; ses petits-enfants : Dereck, Nicolas et Olivier, ses frères : Roland et feu Marcel; sa sœur feu Jacqueline (René Dumesnil) ainsi que son neveu Alain (Isabelle Langlois). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666Site web : www.cancer.ca.