SALMON, Jean



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 mai 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean Salmon, époux de madame Élaine Roy. Il était le fils de feu monsieur Joseph-Augustin Salmon et de feu madame Simone Vanier. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 11h au centre commémoratifdu centre commémoratif. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue du Fargy. Monsieur Salmon laisse dans le deuil son épouse Élaine Roy ; sa fille Sylvie Cote; son frère Pierre (Louisette Drouin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : Doris (Clermont Gauthier), Shirley (Claude Gauthier), France (Michel Gauthier), Lise (Jocelyn Paquin), Jean et Michel Roy (Linda Speed) ; ses neveux et nièces : Jean-François Gauthier (Éliane Bouchard), Philippe Gauthier (Mélanie Cloutier), Olivier Roy-Paquin, Simon Roy-Paquin, Émilie Roy et Tillie Roy, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un remerciement spécial au personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués.