VEILLEUX, Louisette



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Louisette Veilleux, épouse de feu monsieur Raymond Bougie et conjointe de monsieur Claude Lambert, Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Claude Lambert, ses enfants : feu Jacques Bougie (Jeannette Bilodeau), Yves Bougie (Martine Carbonneau) et Charlot Bougie; ses petits-enfants : Alexandre Bougie, Olivier Bougie (Marie-Pier Germain), Maggy Bougie (Xander Silver), Karl Bougie (Geneviève Guillemette); ses arrière-petits-enfants : Eliane et Jade Bougie, Brielle Silver; ses frères et soeurs : feu Marie Veilleux, feu Olivette Veilleux, feu Paul Veilleux, feu Eugène Veilleux, feu Benoit Veilleux, feu Yvette Veilleux (feu Luc Veilleux), feu Roger Veilleux, feu Caroll Veilleux (Raymonde Vézina), Lily Veilleux (Miville Bédard), feu Côme Veilleux (Noëlline Morin), feu Jeannot Veilleux (Julie Laberge), feu Richard Veilleux; ses beaux-frères et belles-soeurs : Lorraine Bougie (feu Raymond Roy), feu Rosaire Bougie (Hermande Rancourt), Ann-Marie Bougie, feu Gemma Bougie (Gabriel Côté), Jeannine Bougie (Bert Thomason), Margot Lambert; ses beaux-enfants : Diane Lambert, Richard Lambert (Stéphanie Séguin); ses neveux et nièces : Heidi, Allan, Dino, Mélanie, Michel, Daniel, Charline, Dave, Marie-France, Magalie, Josée, Barbara, Caroline, feu Francis, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.