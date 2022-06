LEMIEUX, Ghyslain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 mai 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Ghyslain Lemieux, fils de feu Joseph-Edouard Lemieux et de feu Anita Carrier. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: feu Jean-Pierre (Julie Vézina), Micheline, Nicole (Jean-Guy Langlois), Céline Gendreau (Richard Plourde); ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses ami(e)s de la Résidence Patrice Leclerc. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Patrice Leclerc pour leur attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 14 h.