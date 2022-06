ALAIN, Carmen



Au Centre Yvonne-Sylvain, le 23 mai 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée entourée des siens, madame Carmen Alain, conjointe de monsieur Albert Métivier. Elle était la fille de feu Lauréat Alain et de feu Élizabeth St-Hilaire. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.suivra l'inhumation au cimetière Saint-Charles.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, ses enfants : feu Jean-Louis (feu Françoise Auclair), Georges, Claude (Pierrette Rodrigue), Denise (Gaétan Descarreaux), Rolande (Jean Lizotte), Pauline (Daniel Lamarche) et Linda. Elle était la sœur de : feu Georgette, Jacqueline (feu Raphaël Bouffard), feu Cécile (André Gauvin), feu Patricia (feu Claude Roberge), feu Lauréat, feu André, feu Gérard. Elle laisse également dans le deuil 5 générations de petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre Yvonne-Sylvain pour leur dévouement, leur humanisme jusqu'au dernier moment de madame Alain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.