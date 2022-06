TARDIF, Paul-Émile



À l'hôpital régional de Portneuf, le 21 mai 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Tardif, fils de feu monsieur Charles Tardif et de feu dame Marie Laverdière. Il demeurait à St-Léonard-de-Portneuf depuis plus de 30 ans et fût un paroissien des plus impliqués dans sa communauté. Les proches recevront les condoléancesprochain à compter de 13 h auen présence des cendres. L'inhumation suivra au cimetière de St-Léonard-de-Portneuf. Monsieur Tardif laisse dans le deuil: sa sœur Rachel Noël (O'Neil Drine); son frère André; ses neveux et nièces : Jean-Paul Bédard (Rose-Hélène), Sylvie Bédard (Marcel), Serge Bédard (Mélanie), Hélène Tardif (Éric Leblanc), Chantal Noël (Lany Pully), Yves Noël (Tina Cormier Noël); plusieurs cousins et cousines; ses amies proches: Sarah Julien, Martine Girard, Guylaine Girard et Valérie Desgagnés, ainsi que tous les gens de la paroisse. Il est allé rejoindre ses parents, ses frères et sœurs: Henri (feu Paulette Fortier), Thérèse (feu Paul Bédard) et Jean-Charles ainsi que tous ceux et celles qu'il aimait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon.