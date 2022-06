BIBEAU, Micheline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mai 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Micheline Bibeau, fille de feu Alfred Bibeau et de feu Marie-Aimée Lamontagne. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu André (Lisette Lemay), Jacques (Lorraine Filteau), Ghislain (Lucie Roy), Suzanne, Gabrielle (Donald Demers), feu Louisette (feu Guy Bourgault), Louise (Claude Gariépy), Jean-Pierre et Danielle (Alain Lambert); ses neveux et nièces : Nathalie, Sébastien (Nathalie), Pascal (Milena), Marie-Noëlle (Kamal), Véronique (Célik), André-Anne, Dominic (Erika), Martin (Marie-Anne), Marie-Ève (Samuel), Simon, Mathieu, Vincent (Marie-Andrée) et Maxime (Myriam); plusieurs petits neveux et nièces: Emmanuelle, Lilia, Gabriella, Florence, Louis, Lyvia, Zahra-Rose, Raphaël, Diego, Maëlla, Félixe, Victor, Antoine, Nora-Lilas, Flavie, Éli, Léo, et Arthur; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis (7e étage), ainsi qu'au docteur Émilie Boucher pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera en l'église du Très-Saint-Rédempteur, 2430 Rte des Rivières, Lévis, QC G6K 1E3, secteur Saint-Rédempteurà compter de 10 h.