MORNEAU BÉLANGER, Thérèse



Au Centre d'hébergement de Saint- Fabien-de-Panet, le 12 mai 2022 à l'âge de 89 ans est décédée madame Thérèse Morneau, épouse de monsieur Louis Bélanger, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Issue d'une famille nombreuse, elle est allée rejoindre ses parents dame Émilia Chouinard et monsieur Edmond Morneau ainsi que tous ses frères et ses soeurs. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Jean-Guy Jodoin), Lyna (Gilbert Morin), Judith (Maurice Ouellet), Lucie (Roland Gauthier), Chantal (Jean-Clément Dubé), Myriam (Dominic Brouillard), Constance (Jean-François Paré), Annie (Steve Vaillancourt), Donald (Josée Bourgault) et Esther (Marco Lebel); ses petits-enfants et ses arrière-petits- enfants. Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Morneau, Bélanger et Chouinard, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Domaine du Lotus à L'Islet ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panet pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi, jour des funérailles, à compter de 13h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " sous les étoiles ".