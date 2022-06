BROUSSEAU, Lucien



Au CHU L'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 juin 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Lucien Brousseau, conjoint de dame Marie-Claire Vachon, fils de feu dame Alexina Dugal et de feu monsieur Alfred Brousseau. Il demeurait à Val-Bélair. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale mercredi 15 juin 2022 de 19h à 21h etde 11h30 à 13h etLa mise en crypte aura lieu au Parc Commémoratif La Souvenance, sous la direction de laOutre sa conjointe, il laisse dans le deuil, sa fille, Christianne (Gilles Bélanger); la fille de sa conjointe, Sandra Lemire (Eric Desbiens); ses petits-enfants: Frédérick Roy et Francis Roy (Casandra Viel); Derek Desbiens (Marie-Claude Ouellet), Brandon Desbiens et Kay Ann Desbiens; ses arrière-petits-enfants: Clara et Jacob; Alix et Logan. Il était le père de Jean-Marc Brousseau, le grand-père Johnathan Brousseau et Sandy Brousseau et l'arrière-grand père de Elody et Xavier. Il laisse également dans le deuil, sa sœur et ses frères: Jeannine Vachon (feu Michel Lebel, Jean-Louis Fortin), Jean-Marie Giguère (Thérèse Aubert), Raymond Giguère (Lise Vigneault), André Giguère, Jean-Guy Giguère (Louise Dion); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. Il est allé rejoindre son frère Marcel Brousseau et ses sœurs Jacqueline et Solange Giguère. Un sincère remerciement au personnel du CLSC de la Jacques Cartier, ainsi qu'à l'équipe médicale des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387, téléc.: (418) 682-8214, site Internet: www.fmcoeur.qc.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.