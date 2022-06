LAROCHE, Colette Demers



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 2 juin 2022, à l'âge 85 ans et 8 mois, est décédée madame Colette Demers, épouse de monsieur Lionel Laroche. Elle était la fille de feu Oliva Demers et de feu Alvina Hamel. Elle demeurait à St-Flavien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Lionel, ses enfants: Ghislaine (Michel Rousseau), Clément (Noëlla Bédard), Sylvie (Réjean Brisson), Daniel (Lucie Bédard), Rose-Anne (Claude Lauzé), Hélène (Jean Grimard), feu Richard, Marlène (André Bernier), Nancy (Stéphane Lemay), Gaétan; ses 34 petits-enfants et 54 arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: feu Madeleine (feu Willie St-Onge), feu Cécile (feu Benoît Auger), feu Gérard (feu Monique B. Bergeron), feu Thérèse (feu Paul-Émile Genest), feu Marcel (Madeleine Croteau), feu Gaétane (feu Rosaire Ferland), feu Marie-Marthe (feu Roméo Croteau), feu Lisette (feu Octave Laroche), feu Liliane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laroche: feu Flore-Ange (feu Clément Lambert), feu Délianne (Réal Hamel), feu Cécile (Gérard Baron). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nos sincères remerciements au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis et de la Villa Laurence à Laurier-Station pour les bons soins prodigués à Colette. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3. Site internet : www.cancer.ca.