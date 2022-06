Berthe Beaudoin Fradette



Au CHSLD de St-Raphaël, paisiblement et entourée d'amour, le 5 janvier 2022, est décédée à l'âge de 85 ans, madame Berthe Beaudoin, épouse de monsieur Hervé Fradette. Elle était la fille de feu Ernest Beaudoin et de feu Victoria Beaudet.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Hervé Fradette, époux de feu madame Berthe Beaudoin. Il était le fils de feu Fernand Fradette et de feu Annette Roy. Ils résidaient à St-Raphaël-de-Bellechasse.à compter de 12h00.et de là, au cimetière paroissial.Ils laissent dans le deuil leurs filles: Lynda (Albert Leroux), Josée (Denys Courchesne) et Guyanne (Bernard Marquis); leurs petits-enfants : Marie-Pierre, Guyanne, Stéphanie, Mylène, feu Alexandre-Emmanuel, Elisabeth, Rose, Jérémie, Clara, Charles et leur conjoint; leurs arrière-petits-enfants: Théodore et ceux à venir. Ils laissent également dans le deuil tous les membres des familles Beaudoin et Fradette ainsi que leurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Un remerciement spécial à tout le personnel du CHSLD de St-Raphaël, à madame Diane Laflamme et à madame Marie Charest pour chaque petit et grand geste posé.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Chaudière-Appalaches, 245, rue Soumande, bureau 218 Québec (Québec) G1M 3H6 ou par des messes au nom du couple.