HUOT FONTAINE, Denise



À Québec, le 3 juin 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Denise Huot. Elle était la fille de feu madame Cécile Lefrançois et de feu monsieur Lucien Huot et épouse de monsieur Yves Fontaine. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Raynald Barbeau); ses frères et sœurs : feu Annie, Louise (Amédée Lavoie), Jacques (feu Lise Chantal), feu Léo et Céline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fontaine : feu Jacques (feu Lucienne Siarkowski), Pierre (Claudette Simard), Louise, Michel (Gisèle Côté) et Nicole; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :Les cendres seront mises en terre ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, tout particulièrement la Dre Marie-Christine Camden, pour les bons soins prodigués.