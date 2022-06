BOWEN, Sylvain



À St-Camille de Lellis, le 1er février 2021, à l'âge de 44 ans, est décédé, Sylvain Bowen, Né à Lac St-Charles le 10 juin 1976, il était le fils de dame Andrée Loignon (Jean-Marc Savary) et de feu monsieur Émile Bowen. Outre sa mère Andrée Loignon et son conjoint, il laisse dans le deuil: sa fille Mina, son frère Patrick (Martine Tardif), son filleul Axel Bowen, son neveu Kevin Bowen (Coralie Rhéaume), sa marraine Louise Fortier Bowen, son parrain Robert Bowen ainsi que plusieurs, oncles, tantes, cousins et cousines des familles Loignon, Bowen, et Savary, particulièrement Nathalie Bleau sa cousine ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Compte tenu de la pandémie et des circonstances incontrôlables nous avons dû reporter la commémoration de Sylvain.La famille recevra les condoléances àde 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, Site : www.cpsquebec.ca, Tél. : 418-683-0933.