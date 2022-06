BOUCHER, Pierre



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 28 mars 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Pierre Boucher, époux de feu madame Noëma Boucher, fils de feu Claire Rochette et de feu Omer Boucher. Il demeurait à Québec et était retraité de Natrel.Il laisse dans le deuil ses enfants: Vincent, Guy (Diane Lafrenière) et Nicole (Jean-Guy Charest); ses petits-enfants: Jean- Simon (Stéphanie), Caroline (Éric), Rachel, Flore (Guillaume) et Éric (Élizabeth); ses arrière-petits-enfants: Alice, Rosalie, Mathis, Béatrice, Nathan, Audrina et Isaac; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de: feu Jean (feu Georgette Auger), feu Frère Benoît, r.s.v., feu Jacques (Thérèse Rousseau) et André (Nicole Lamontagne); le beau-frère de : feu Thérèse (feu Gaston Meunier), feu Bernadette (feu Claude Trudel), feu Laurent (feu Denise Lefrançois), feu Rose-Marie, feu André (feu Louise Langlais), Jean-Yves (feu Madeleine Létourneau) et Marguerite. La famille recevra les condoléances auà 13h.suivi de l'inhumation. Remerciements au département de gériatrie ainsi qu'au docteur Alain Beaumier (Hôpital Laval). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (QC) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles sur place.