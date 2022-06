MONS, John Edward (Jack)



Est décédé paisiblement à Québec à la Maison Paul Triquet, le 22 janvier 2022 à l'âge de 98 ans, fils de feu Michael Mons et de feu Alvina Whiting. Jack est né à Winnipeg, au Manitoba, mais a longtemps résidé à Québec.Il a été précédé par sa meilleure amie de longue date Barbara McLellan et son frère William (Bill) (Doreen Boucher). Jack laisse dans le deuil ses nièces et neveux bien-aimés: Robert Gordon (feu Sharon Mons), Patrick (Valerie Mohns), Brian et Terry. Jack a servi avec le 160e Escadron de la RAF pendant la WW11 (1943-1945). Après avoir été affecté sur l'île de Ceylan (Sri Lanka), il a effectué plus de 400 heures de missions réussies en Asie du Sud-Est. À son retour au Canada, il a commencé sa longue carrière au sein de la Canadian National Railroad. Beaucoup se souviendront de lui comme étant un homme gentil et généreux qui s'intéressait sincèrement à tous ceux qu'il rencontrait sur sa route. Son amour de la bonne nourriture et des histoires a permis de grandes conversations animées. La famille recevra les condoléances auà compter de 12h30.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Patrick (1601 Chem. Saint-Louis, Québec, QC G1S 1G4). La famille tient à exprimer sa sincère gratitude au personnel de la Maison Paul Triquet pour les soins exceptionnels prodigués. Jack parlait souvent de leur dévouement et de leur gentillesse. En guise de sympathie, merci de faire un don à une association caritative de votre choix.