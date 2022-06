BERNARD MORIN, Simone



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 28 mai 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Simone Morin, épouse de feu M. Paul-Émile Bernard. Elle était la fille de feu Arthur Morin et de feu Maria Picard. Elle demeurait à Ste-Claire, Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 9h à 10h45.Les cendres seront déposées, par la suite, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphan (Suzie Racine) et Sébastien; ses frères et ses sœurs: Jean-Paul (feu Jeannine Breton), Gérard (Jacqueline Beaulieu), Jeanne-D'Arc (Patrice Gagné), Lucille (Roméo Leclerc) et feu Gérald. De la famille Bernard, elle était la belle-sœur de: feu Yolande (feu Marcel Ouellet), Cécile (feu Alphonse Spénard), feu Germaine (feu Alfred Lavallée), feu Rita et feu Jean-Paul. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de très précieuses amies. Toute la famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral, le personnel du CLSC de Bellechasse, sa très grande amie, madame Pierrette Lajoie, qui, tout au long de sa maladie, lui a apporté son inconditionnel soutien, son aide précieuse et son écoute chaleureuse, ainsi que M. Fernand Fortier et son épouse, madame Yvette Marcoux, pour leur aide et soutien.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, 2e étage Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire