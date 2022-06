MARZARO, Benito



Au Centre d'hébergement Jardins du Haut Saint-Laurent, le 1er avril 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Benito Marzaro, époux de madame Edda Bassi, fils de feu Rosa Carraro et de feu Ernesto Marzaro. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 13 h à 15 h 45.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Sergio (Chantal Cliche); ses petits-enfants: Alexis (Matthieu Desjardins), Jodie et feu Jessie; ses arrière-petits-enfants: Nikki et Becka; ses frères et sa sœur: Carlo, Maria et Romano; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Jardins du Haut Saint-Laurent et au département gériatrique du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, téléphone : 418 656-6241, www.lesdiabetiquesdequebec.org.